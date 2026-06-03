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В Брянской области при атаке БПЛА погиб машинист автокрана

БРЯНСК, 3 июня. /ТАСС/. Машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго» погиб в городе Почеп Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Еще один сотрудник предприятия ранен, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: РИА "Новости"

«Украинские нацисты атаковали специализированный транспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО “Россети Центр” — “Брянскэнерго”. Еще один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — написал он в «Максе».

Врио губернатора добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

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