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Машинист автокрана погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Машинист автокрана компании «Брянскэнерго» погиб при ударе Вооруженных сил Украины по Почепу. Еще один сотрудник предприятия получил травмы. Об этом в среду, 3 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук.

Машинист автокрана компании «Брянскэнерго» погиб при ударе Вооруженных сил Украины по Почепу. Еще один сотрудник предприятия получил травмы. Об этом в среду, 3 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук.

— Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшему — скорейшего выздоровления. Работают оперативные и экстренные службы, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. По последним данным, погибли 8 человек, еще 11 пострадали. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.