Машинист автокрана погиб при ударе ВСУ по Брянской области

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в Донецкой Народной Республике. По последним данным, погибли 8 человек, еще 11 пострадали. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.