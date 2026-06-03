Освобожденный из плена участник СВО арестован в Москве по делу о наркотиках

Молодой человек с татуировкой на лице «Not Guilty» (невиновен) был возвращен в Россию 7 мая 2025 года в рамках обмена «250 на 250». После реабилитации он возобновил контракт, вернулся на передовую, но во время отпуска был задержан. В главном военном следственном управлении СК РФ и военной прокуратуре расследование не комментируют.