СК возбудил дело после обрушения потолка в доме 1917 года в Нижнем Новгороде

После обрушения участка потолочного перекрытия в одной из квартир многоквартирного дома 1917 года постройки на улице Пискунова в центре Нижнем Новгороде начались прокурорская проверка и уголовное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.