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СК возбудил дело после обрушения потолка в доме 1917 года в Нижнем Новгороде

Следователи проверят работу управляющей компании дома на улице Пискунова.

Источник: Комсомольская правда

После обрушения участка потолочного перекрытия в одной из квартир многоквартирного дома 1917 года постройки на улице Пискунова в центре Нижнем Новгороде начались прокурорская проверка и уголовное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга публикаций в СМИ. После выявления информации о происшествии прокуратура Нижегородской области организовала проверку. Ведомство намерено установить обстоятельства случившегося и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

Параллельно к расследованию подключились следователи. По поручению руководителя регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас сотрудники СК проводят необходимые следственные действия и выясняют причины обрушения. Особое внимание будет уделено работе управляющей компании. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые отвечали за содержание и своевременный ремонт общего имущества многоквартирного дома.