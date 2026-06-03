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В Харьковской области из-за атаки украинского БПЛА погиб мужчина

Украинский дрон самолётного типа атаковал гражданский автомобиль в освобождённой части Харьковской области, водитель погиб. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Источник: Life.ru

Удар был нанесён по легковушке, за рулём которой находился мирный житель. Мужчине попытались оказать первую помощь прямо на месте, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Он скончался по дороге в медицинское учреждение.

«От себя лично и от всех жителей нашего региона выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Ганчев в своём телеграм-канале.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что украинский беспилотник нанёс удар по грузовику, доставлявшему дрова для мирных жителей в Харьковской области. По его данным, атака произошла в тот момент, когда машина выполняла гуманитарный рейс. Водитель успел заметить приближающийся дрон и выскочил из кабины до попадания. Благодаря этому сам он не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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