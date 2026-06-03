Жителей трех российских районов эвакуировали: в чем причина

Эвакуированы хутор Западный, село Гвардейское и хутор Урма в СНТ «Йодник», где проживает около 180 человек. Организованы пункты временного размещения в городе Крымске и селе Экономическое. Также подчеркивается, что маломобильных людей эвакуировали ранее.