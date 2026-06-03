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Дрон ВСУ атаковал спецтранспорт энергетиков под Брянском, один человек погиб

Машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго» погиб в Почепе Брянской области после атаки украинского беспилотника. Ещё один работник предприятия получил ранение. О случившемся сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: Life.ru

«Украинские нацисты атаковали спецтранспорт энергетиков. В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО “Россети Центр” — “Брянскэнерго”. Ещё один сотрудник предприятия ранен. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Ковальчук в телеграм-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники под Брянском атаковали свиноферму. В результате четыре человека получили ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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