В Калифорнии ФБР ликвидировало мужчину, удерживавшего заложников в банке

Ранее похожий инцидент произошёл в Германии. В Дортмунде вооружённый мужчина устроил погром в кафе, после чего скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял детей в заложники. Когда к зданию подошли полицейские, нападавший вышел наружу и выстрелил в одного из сотрудников.