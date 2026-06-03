МВД показало кадры задержания обманувшей десятки блогеров художницы Аташян

По информации МВД, мошенница публиковала в социальных сетях и мессенджерах информацию о туристических поездках за границу на выгодных условиях. Ее клиентами в основном становились блогеры и другие известные личности. Аферистка утверждала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по низкой цене или даже бесплатно. Оплатить нужно было только поездки их спутников.