МВД показало кадры задержания обманувшей десятки блогеров художницы Аташян

Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в среду, 3 июня, опубликовала кадры задержания художницы Хатуны Аташян, которую блогеры обвиняют в мошенничестве. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Волк.
— В Минске мои коллеги из столичного района Хамовники совместно с сотрудниками МВД Республики Беларусь задержали москвичку, подозреваемую в мошенничестве под предлогом организации туристических поездок. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей, — говорится в публикации.
По информации МВД, мошенница публиковала в социальных сетях и мессенджерах информацию о туристических поездках за границу на выгодных условиях. Ее клиентами в основном становились блогеры и другие известные личности. Аферистка утверждала, что проживание для них будет предоставлено по рекламным контрактам или партнерским программам по низкой цене или даже бесплатно. Оплатить нужно было только поездки их спутников.
После получения денежных средств женщина под различными предлогами переносила даты поездок или полностью прекращала общение.
Жертвами Аташян стали примерно 70 блогеров. Есть неофициальная информация, что сумма ущерба от ее действий может достигать около 100 миллионов рублей. Подробности этой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».