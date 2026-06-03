Футболиста Кудряшова готовят к операции после ДТП со скорой помощью в Москве

За сборную России Кудряшов провёл 48 матчей и забил один гол. В 2018 году он вместе с национальной командой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. После завершения профессиональной карьеры футболист продолжил выступать в Медиалиге. С 2025 года он играет за клуб 2Drots.