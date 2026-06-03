Представитель Кудряшова заявила, что после ДТП у него появилась проблема с рукой

— Федор пока в больнице, его осматривают. Единственная проблема у него с рукой. Также он проходит дополнительное медицинское обследование. На самом деле, скорая срочно разворачивалась через две сплошные на Кутузовском проспекте и врезалась в него, он ехал на большой скорости. В целом с Федором все нормально, — пояснила Болотова в беседе с телеканалом «Матч ТВ».