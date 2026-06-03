Представитель Кудряшова заявила, что после ДТП у него появилась проблема с рукой

Елена Болотова, представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова, который за рулем мотоцикла столкнулся с машиной скорой помощи на западе Москвы, в среду, 3 июня, рассказала, что в данный момент спортсмен находится в больнице и у него наблюдается «проблема с рукой».
— Федор пока в больнице, его осматривают. Единственная проблема у него с рукой. Также он проходит дополнительное медицинское обследование. На самом деле, скорая срочно разворачивалась через две сплошные на Кутузовском проспекте и врезалась в него, он ехал на большой скорости. В целом с Федором все нормально, — пояснила Болотова в беседе с телеканалом «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мотоцикл футболиста столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего Кудряшов повредил левое предплечье и нуждался в госпитализации.
1 июня трое подростков, ехавших на электроскутере, столкнулись с автомобилем марки «Москвич» на Святоозерской улице на востоке Москвы. В результате аварии пострадали несовершеннолетние водитель и двое пассажиров скутера.