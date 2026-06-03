В полицию поступило 20 заявлений по делу об обмане блогеров, ущерб — 10 млн руб

Как уже писал Life.ru, жертвами схемы стали несколько популярных российских инфлюенсеров. По их словам, Хатуна Аташян представлялась VIP-партнёром крупных гостиничных сетей и предлагала отдых в пятизвёздочных отелях по бартеру — в обмен на рекламу в соцсетях. Схема выглядела убедительно: блогерам обещали Мальдивы, виллы и дорогие курорты на особых условиях, а оплатить просили только перелёт или размещение второго гостя. Суммы при этом были заметно ниже рыночных.