Минтранс ДНР опубликовал список пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Енакиево

Всего в представленном списке числятся 53 пассажира, в момент атаки в автобусе находились 46 человек. Как уточнили в Минтрансе, ранения различной степени тяжести получили 12 из них. Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.