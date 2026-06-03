Shot: 21-летний юноша ушел на Ореховский водопад в Сочи и пропал

В Сочи 21-летний юноша Руслан в четверг, 21 мая, в одиночку пошел на Ореховский водопад, пообещав вернуться на следующий день, но днем 22 мая перестал отвечать звонки. По словам близких, он мог пойти дальше на хребет после водопада. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Shot со ссылкой на осведомленный источник.