Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 28 украинских дронов над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожили 28 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в региональном оперштабе. В отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

Источник: Life.ru

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении оперштаба.

На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал спецтранспорт энергетиков. В результате происшествия погиб один человек — машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Ещё один работник ранен.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше