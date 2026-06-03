ПВО сбила 28 украинских дронов над Брянской областью

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 28 вражеских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении оперштаба.
На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
Ранее Life.ru писал, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал спецтранспорт энергетиков. В результате происшествия погиб один человек — машинист автокрана компании «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Ещё один работник ранен.
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