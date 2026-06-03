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Атака дрона ВСУ на автобус в Енакиево: число пострадавших выросло до 12

В Минтрансе Донецкой Народной Республики заявили, что количество пострадавших в результате террористической атаки Украины на автобус в Енакиево увеличилось до 12.

Источник: РИА "Новости"

«Установлены имена пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс “Подольск — Симферополь”, который был сегодня атакован украинским беспилотным летательным аппаратом в Енакиево. Ранения различной степени тяжести получили 12 пассажиров», — следует из сообщения ведомства, опубликованного на платформе «Макс».

Как сообщалось ранее, дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево. Глава региона Денис Пушилин информировал о гибели восьми человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

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