В Курской области два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ

«Враг продолжает атаковать мирных жителей. Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. В Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле», — сообщил Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».