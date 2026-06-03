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В Курской области два человека получили ранения при атаках дронов ВСУ

В Курской области 2 мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ по автозаправке в Рыльске, а также по мотоциклисту Глушковском районе Курской области, оба пострадавших доставлены в больницу, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Враг продолжает атаковать мирных жителей. Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. В Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле», — сообщил Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

Он уточнил, что мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения.

«Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу, наши врачи окажут им всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.

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