Братья из Тюмени рассказали, как отбили сестру у занесшего ее в подъезд мужчины

Жители Тюмени Алексей и Добрыня, которые отбили пятилетнюю сестру у мужчины со спущенными штанами, затащившего ее в подъезд дома, в среду, 3 июня, рассказали, что в момент похищения они играли на площадке. В какой-то момент злоумышленник схватил девочку за плечи и потащил ее в здание.
— Мы играли на площадке тут. Потом дяденька схватил Лену за плечи и потащил в здание, — рассказал один из братьев.
После того как их сестру попытались похитить, дети вспомнили код домофона и держали дверь, пока им на помощь не пришла случайная прохожая. Они признались, что им самим в тот момент было страшно, передает RT.
28 мая на улице Судостроителей 44-летний мужчина силой затащил ребенка в подъезд и попытался совершить насильственные действия. Спасти ребенка смогла девушка, которая проезжала мимо и услышала громкие крики детей, звавших на помощь. Внутри подъезда она увидела мужчину с приспущенными штанами, который держал в руках плачущего ребенка.
31 мая суд в Тюмени арестовал мужчину, который пытался изнасиловать в подъезде пятилетнюю девочку, до 28 июля.