Братья из Тюмени рассказали, как отбили сестру у занесшего ее в подъезд мужчины

Жители Тюмени Алексей и Добрыня, которые отбили пятилетнюю сестру у мужчины со спущенными штанами, затащившего ее в подъезд дома, в среду, 3 июня, рассказали, что в момент похищения они играли на площадке. В какой-то момент злоумышленник схватил девочку за плечи и потащил ее в здание.