«Выбил головой лобовое стекло»: бывший парень Добромиловой рассказал, как она попала в аварию на машине за несколько лет до смерти

Бывший парень актрисы и фотографа Ксении Добромиловой Ибрагим Данилов рассказал, что стиль ее вождения оказался слишком дерзким для Томска, что привело к аварии, в которой пострадали они оба.
Мужчина уточнил, что он вместе с Добромиловой ехал по пустой дороге. Внезапно фотограф решила обогнать по встречной полосе машину, ехавшую впереди них.
— Водитель удивился, ведь он хотел повернуть налево, поэтому мы зацепили его, потом ударились о бордюр и влетели в синагогу. Я выбил головой лобовое стекло, а она переломалась посерьезнее: перелом руки, ушибы, ссадины, — отметил Данилов в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Добромилову сразу же увезли в больницу, где ей провели операцию на руку. Позднее, в 2021 году, актриса снова попала в ДТП, но уже на мотоцикле — она врезалась в автомобиль марки Mercedes на перекрестке.
7 мая московский суд отправил под домашний арест байкера Максима Заверюху, который сбил насмерть Ксению Добромилову на Большой Дорогомиловской улице, до 5 июля. Во время судебного заседания мужчина разрыдался и пожелал возместить ущерб семье погибшей.