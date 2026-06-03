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В ДНР назвали имена пассажиров, зарегистрированных на атакованный ВСУ автобус

Стали известны данные пассажиров, которые находились, а автобусе, следовавшем по маршруту «Подольск — Симферополь». Сегодня в Енакиево этот рейс подвергся атаке украинского беспилотника. Данные о раненых опубликовал Минтранс ДНР.

Источник: Life.ru

В результате происшествия ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя девочка 2016 года рождения и молодые люди 1998−2004 годов рождения.

Всем пострадавшим сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние каждого уточняется.

Власти обратились к остальным пассажирам этого рейса и их родственникам. Им необходимо позвонить на местную «горячую линию» для подтверждения текущего статуса и получения консультаций.

Атака произошла сегодня утром: по автобусу ударили с помощью беспилотника. По последним данным, погибли восемь человек. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ заявили, что Киев ждёт жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.