Мотоциклист пострадал в результате ДТП на Фрунзенской набережной в Москве

На Фрунзенской набережной в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом в среду, 3 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— На Фрунзенской набережной водитель автомобиля «КИА» при повороте налево не предоставил преимущество в движении следовавшему во встречном направлении мотоциклу «БМВ» и совершил с ним столкновение, — говорится в сообщении.
Столичная прокуратура контролирует ход проверки происшествия.
Вечером того же дня стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов, находясь за рулем мотоцикла, попал в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте на западе Москвы.