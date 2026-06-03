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Мотоциклист пострадал в результате ДТП на Фрунзенской набережной в Москве

На Фрунзенской набережной в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом в среду, 3 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На Фрунзенской набережной в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом в среду, 3 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На Фрунзенской набережной водитель автомобиля «КИА» при повороте налево не предоставил преимущество в движении следовавшему во встречном направлении мотоциклу «БМВ» и совершил с ним столкновение, — говорится в сообщении.

Столичная прокуратура контролирует ход проверки происшествия.

Вечером того же дня стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов, находясь за рулем мотоцикла, попал в ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте на западе Москвы.