В Великобритании мужчина ценой собственной жизни спас двух утопающих

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии спас мужчину, который упал в ледяную воду на Октябрьской набережной. На помощь позвала девушка, которая заметила тонущего 21-летнего парня и стала махать руками патрульным. Они вызвали МЧС, после чего один из них бросился к утопавшему. Он схватил пострадавшего и доплыл с ним до ближайшего спуска, где второй сотрудник помог им выбраться. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам. Самому росгвардейцу помощь врачей не понадобилась.