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В Великобритании мужчина ценой собственной жизни спас двух утопающих

28-летний Рушабх Патель спас двух утопающих и умер после остановки сердца на пляже в Великобритании. Инцидент произошёл 18 мая на побережье рядом с Ньюпорт-Пагнеллом, сообщает The Sun.

Источник: Life.ru

Патель отдыхал на пляже вместе с семьёй. В какой-то момент он заметил людей, которые начали тонуть, и бросился в воду. Мужчина помог двум утопающим выбраться на берег, после чего его состояние резко ухудшилось. По данным издания, у Пателя произошла остановка сердца. Медики прибыли на место и доставили его в больницу на санитарном вертолёте. Врачи несколько дней пытались спасти мужчину, однако он умер.

После смерти семья Пателя согласилась на донорство его органов. Родные заявили, что так он помог другим людям уже после своей гибели. Брат погибшего назвал его поступок примером настоящего мужества.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник Росгвардии спас мужчину, который упал в ледяную воду на Октябрьской набережной. На помощь позвала девушка, которая заметила тонущего 21-летнего парня и стала махать руками патрульным. Они вызвали МЧС, после чего один из них бросился к утопавшему. Он схватил пострадавшего и доплыл с ним до ближайшего спуска, где второй сотрудник помог им выбраться. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам. Самому росгвардейцу помощь врачей не понадобилась.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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