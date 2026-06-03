«Половина автобуса горит»: Пассажиры рассказали, как пережили удар ВСУ в Енакиеве

Другие очевидцы сообщили, что в момент удара они заметили вспышку и почувствовали странный запах. По их словам, в автобусе ехали гражданские, среди них были мужчины, женщины и ребёнок. Наиболее тяжёлые повреждения получили люди, которые находились в задней части автобуса.