Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Севастополе

Военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Севастополе, мобильные огневые группы сбили уже семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, дроны сбили в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Губернатор также сообщил предварительные данные Спасательной службы Севастополя. На Северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. Причиной стало падение обломков сбитого беспилотника. По предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мужчина. По данным регионального оперативного штаба, удар произошёл в селе Козинка Грайворонского округа. Власти региона подтвердили гибель местного жителя. В оперштабе выразили соболезнования его родным и близким.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше