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В Севастополе из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома

Силы ПВО сбили над Севастополем семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома.

Силы ПВО сбили над Севастополем семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома.

«Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. На Северной стороне в одном из СНТ горит крыша на двухэтажном частном доме из-за упавших обломков сбитого БПЛА», — уточнил господин Развожаев.

По словам губернатора, пострадавших нет.

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