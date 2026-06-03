В Севастополе из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома

Силы ПВО сбили над Севастополем семь беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома.
«Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. На Северной стороне в одном из СНТ горит крыша на двухэтажном частном доме из-за упавших обломков сбитого БПЛА», — уточнил господин Развожаев.
По словам губернатора, пострадавших нет.
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