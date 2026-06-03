Экс-полковник МВД Захарченко страдает от полярного стресса в колонии в Коми

Защита утверждает, что на фоне новых условий содержания у него обострились хронические заболевания, появились нарушения в области пальцев рук. В перспективе рассматривается необходимость хирургической операции. Середа также обращает внимание на влияние северного климата. По его версии, организм человека, ранее проживавшего в более мягких широтах, может тяжело адаптироваться к длительному пребыванию в полярных регионах. Это состояние он называет полярным стрессом.