ВСУ продолжают массированную атаку беспилотников на Мелитополь

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчёты мобильных огневых групп, которые отражают атаки», — пишет Балицкий в своём телеграм-канале.
Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности, не фиксировать работу систем ПВО и при возможности переместиться в помещениях без окон.
Тем временем, в Севастополе расчёты противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА ВСУ. Мобильные огневые группы сбили уже семь дронов. Власти попросили жителей сохранять спокойствие, быть осторожными и оставаться в укрытиях. На Северной стороне, в одном из СНТ, загорелась крыша двухэтажного дома из-за падения обломков сбитого беспилотника.
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