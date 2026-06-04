Суд закрыл кафе в Пятигорске на 80 дней после массового отравления

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией. Предварительно, все они посещали одно кафе. В региональном управлении Роспотребнадзора после проверки сообщили о маркерах сальмонелл у пациентов. Позднее в минздраве Ставропольского края заявили, что число отравившихся выросло до 70 человек.