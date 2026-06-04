Мужчина погиб при атаке дрона в Белгородской области

В селе Козинка Грайворонского округа мужчина погиб при атаке FPV-дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Подробности атаки там не раскрыли.
Ранее оперштаб региона сообщал о налетах FPV-дронов на Грайворонский, Шебекинский и Краснояружский округа. При ударе дрона по КамАЗу в селе Маломихайловка пострадал мужчина. В Белгородской области также объявляли беспилотную и ракетную опасность.
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