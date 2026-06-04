Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при атаке дрона в Белгородской области

В селе Козинка Грайворонского округа мужчина погиб при атаке FPV-дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Подробности атаки там не раскрыли.

В селе Козинка Грайворонского округа мужчина погиб при атаке FPV-дрона, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Подробности атаки там не раскрыли.

Ранее оперштаб региона сообщал о налетах FPV-дронов на Грайворонский, Шебекинский и Краснояружский округа. При ударе дрона по КамАЗу в селе Маломихайловка пострадал мужчина. В Белгородской области также объявляли беспилотную и ракетную опасность.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше