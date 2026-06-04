Акула откусила ногу девушке в популярном туристическом месте

19-летняя девушка лишилась правой ноги в результате нападения акулы, произошедшего 1 июня на пляже Боа Виажем в штате Пернамбуку в Бразилии, пише People.
Врач, оказавшийся на пляже в момент трагедии, оказал пострадавшей экстренную помощь до прибытия спасателей, обеспечивших её транспортировку в медицинское учреждение.
Первоначально девушка была доставлена в больницу Альфа в Боа-Виажем, откуда позже её перевели в больницу имени губернатора Паулу Герры, где пострадавшей была проведена операция по ампутации конечности.
На текущий момент девушка находится в отделении интенсивной терапии, где получает специализированную медицинскую помощь.
Следует отметить, что данный инцидент произошел спустя всего два дня после аналогичного случая, произошедшего на другом пляже штата Пернамбуку, когда 11-летний мальчик лишился левой ноги в результате нападения акулы.
Ранее также стало известно, что акула растерзала ныряльщика, который занимался подводной охотой в Австралии.