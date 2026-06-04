Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В красной зоне остаются отдельные районы Днепропетровской области.
В красной зоне остаются отдельные районы Днепропетровской области.
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В красной зоне остаются отдельные районы Днепропетровской области.