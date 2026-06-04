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Три человека погибли, ещё семь получили ранения во время атаки ВСУ в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нежилым объектам в Симферополе. По предварительным данным, погибли три человека, ещё семь получили ранения.

Источник: Life.ru

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — написал Аксёнов.

На месте работают экстренные оперативные службы.

Кроме того, противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчёты мобильных огневых групп. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности, не фиксировать работу систем ПВО и при возможности переместиться в помещениях без окон.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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