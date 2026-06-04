Системы ПВО сбили уже 20 украинских дронов над Севастополем

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», — говорится в сообщении.
На Северной стороне фрагменты сбитого дрона упали на территорию частного сектора. В селе Фруктовое повреждён фасад жилого дома. По информации Спасательной службы Севастополя, пострадавших среди населения нет.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, на тот момент мобильные огневые группы сбили семь БПЛА. Дроны ликвидировали в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. На Северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. Причиной стало падение обломков сбитого беспилотника.
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