Три человека погибли, семь пострадали в Симферополе из-за удара ВСУ

Три человека погибли, еще семь получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по нежилым объектам в Симферополе. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— В результате вражеского удара по нежилым объектам в Симферополе, по предварительной информации, три человека погибли, еще семь получили ранения. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — написал он в канале в мессенджере МАКС.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы.
В тот же день Министерства транспорта ДНР сообщило, что количество раненых при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве достигло 12 человек. Также были установлены имена всех пассажиров рейса. Пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.
Утром 3 июня украинские БПЛА атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь. Сообщалось, что погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тывы.