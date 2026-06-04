Дети взяли в осаду ТЦК в Хмельницком и требуют отпустить их тренера

Группа детей организовала акцию протеста у здания ТЦК в городе Хмельницкий на западе Украины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Акция была инициирована в ответ на решение о мобилизации тренера футбольной команды. Дети, принимающие в ней участие, настаивают на его освобождении.
Сообщается, что мобилизованному 56 лет, он является наставником около 200 несовершеннолетних в школе «Мечта», а также ухаживает за своей 88-летней матерью.
Ранее также сообщалось, что в Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали гражданина Германии.