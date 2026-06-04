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Дети взяли в осаду ТЦК в Хмельницком и требуют отпустить их тренера

В Хмельницком группа детей организовала акцию протеста у здания ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

Группа детей организовала акцию протеста у здания ТЦК в городе Хмельницкий на западе Украины. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Акция была инициирована в ответ на решение о мобилизации тренера футбольной команды. Дети, принимающие в ней участие, настаивают на его освобождении.

Сообщается, что мобилизованному 56 лет, он является наставником около 200 несовершеннолетних в школе «Мечта», а также ухаживает за своей 88-летней матерью.

Ранее также сообщалось, что в Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали гражданина Германии.