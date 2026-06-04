Хабаровскую лесоперерабатывающую компанию вновь поймали на загрязнении воздуха

— Установлено, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проведена. Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлен. Производственный экологический контроль не осуществляется. Учет отходов не ведется, паспорта опасности отходов не разработаны. Договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов не заключен. Проект санитарно-защитной зоны объекта не разработан, — рассказывали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.