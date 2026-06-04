Хабаровскую лесоперерабатывающую компанию вновь поймали на загрязнении воздуха

Хабаровская компания ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск» нелегально сжигала отходы лесопиления в котельной на территории поселка Новостройка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на месте работ отсутствовало оборудование по очистке газов и контролю выбросов вредных веществ.
Суд в Хабаровском крае удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал лесоперерабатывающее предприятие устранить нарушения. В пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры отметили, что решение суда в силу не вступило.
К слову, подобный иск к ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск» не единственный. В мае этого года Арбитражный суд Хабаровска рассмотрел заявление Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора. В нем говорится о взыскании с лесоперерабатывающей компании свыше 1,3 млн рублей ущерба, причиненного окружающей среде.
Как итог, суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Заседание назначили на шестое августа этого года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о еще одном нарушении ООО «Леспром Сэньпу Хабаровск». В 2025 году компанию оштрафовали за загрязнение воздуха при сжигании опилок все в том же поселке Новостройка.
— Установлено, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не проведена. Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлен. Производственный экологический контроль не осуществляется. Учет отходов не ведется, паспорта опасности отходов не разработаны. Договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов не заключен. Проект санитарно-защитной зоны объекта не разработан, — рассказывали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Тогда на организацию вынесли 7 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.