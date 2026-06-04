МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
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