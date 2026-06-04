Выплатами в честь Дня России начали обманывать россиян мошенники

Выплаты в преддверии Дня России предложили получить россиянам. Как предупредили в МВД России, якобы праздничные суммы — очередная уловка мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сообщение о выплатах в честь праздника могут поступить в мессенджерах или по электронной почте. В тексте письма содержится ссылка, при переходе по которой жертва оказывается на фишинговом сайте, имитирующие интерфейс «Госуслуг». Также возможен вариант сайта несуществующего «Единого центра выплат», — отмечают РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аферисты довольно часто проявляют особую активность перед праздниками, так как в этот период люди испытывают положительные эмоции, в связи с чем и их оценка поступающей информации снижается.
Россиянам порекомендовали не доверять сообщениям о неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок.
Напомним, что в связи с празднованием Дня России, жители Хабаровского края, как и других регионов страны, будут отдыхать дополнительный день. Выходным станет период с 12 по 14 июня.