Выплатами в честь Дня России начали обманывать россиян мошенники

— Сообщение о выплатах в честь праздника могут поступить в мессенджерах или по электронной почте. В тексте письма содержится ссылка, при переходе по которой жертва оказывается на фишинговом сайте, имитирующие интерфейс «Госуслуг». Также возможен вариант сайта несуществующего «Единого центра выплат», — отмечают РИА Новости со ссылкой на ведомство.