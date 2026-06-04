Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров

Ранее в индонезийской провинции Восточная Ява произошло как минимум четыре извержения вулкана Семеру, столб белого и серого пепла поднялся на 1000 метров над кратером (до 4676 м над уровнем моря). Местных жителей и туристов призвали не приближаться к вулкану ближе 5 км из-за угрозы лавовых потоков, раскалённых камней и селевых потоков. Семеру высотой 3676 м является самой высокой точкой острова Ява. Регион входит в Тихоокеанское «Огненное кольцо», поэтому здесь часты сейсмические явления.