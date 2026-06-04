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В пригороде Хабаровска годовалый ребёнок пострадал в ДТП с грузовиком

Также тяжёлые травмы получила 23-летняя пассажирка.

Источник: Хабаровский край сегодня

У села Ракитное в пригороде Хабаровска в ДТП травмы получили годовалый ребенок и 23-летняя пассажирка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Авария произошла накануне, 3 июня, на перекрестке главной и второстепенной дорог. Там столкнулись грузовик и автомобиль «Хонда», который от удара выбросило с проезжей части, и он перевернулся. Помимо водителя, внутри находились 23-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, и двое детей, младшему из которых меньше года, на заднем. Очевидцы до прибытия МЧС достали из машины детей. Пассажирке и водителю помогли выбраться спасатели.

— Пассажирке явно требовалась медицинская помощь. Доктор поисково-спасательного отряда оказал женщине первую помощь, зафиксировал ей шею «воротником». После чего спасатели и пожарные аккуратно эвакуировали пострадавшую через багажную дверь автомобиля и передали подоспевшей бригаде скорой помощи. Ее и младшего ребенка доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, три пассажирки автобуса в Комсомольске были госпитализированы после ДТП.

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