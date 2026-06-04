СК начал дополнительные мероприятия по розыску пропавшей семьи Усольцевых

«В целях установления местонахождения семьи региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” и волонтеров, в ходе которых будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника», — сообщили в ведомстве.
Всего в поисках будут задействованы около 80 человек. Криминалисты определили участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.
Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.