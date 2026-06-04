СК начал дополнительные мероприятия по розыску пропавшей семьи Усольцевых

Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.