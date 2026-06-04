У берегов Камчатки за ночь произошло около 30 землетрясений

У берегов Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 на глубине 41 км, после чего в том же районе произошло около 30 повторных сейсмособытий. Жители ощутили только один толчок силой до трёх баллов, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.