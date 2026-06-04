Мотоциклист пострадал в ДТП с Kia на Фрунзенской набережной в Москве

Ранее бывшего защитника сборной России Фёдора Кудряшова подготовили к операции после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила его представитель Елена Болотова. По её словам, машина скорой помощи разворачивалась через две сплошные линии на экстренный вызов и въехала в футболиста, который был в шлеме и защитной экипировке. Болотова подчеркнула, что спортсмен жив, но жалуется на боль в руке.