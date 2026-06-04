Жертва запомнила дорогу и вывела следствие к квартире Сосновского маньяка

В 2008 году суд признал Кийко виновным и назначил 22 года колонии строгого режима. В 2023 году старое убийство в том же парке вернуло его в суд и довело срок до 25 лет. Но главная точка в этой истории была поставлена раньше — когда потерпевшая вынесла из квартиры не вещь, не документ и не запись. Только память о дороге. Этого хватило.