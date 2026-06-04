Жертва запомнила дорогу и вывела следствие к квартире Сосновского маньяка

Жертва вышла из квартиры Андрея Кийко живой в январе 2007 года. Для нее это было спасением. Для следствия — реальным маршрутом к человеку, которого почти три года искали у Сосновского парка.
До этого были смерти, выжившие потерпевшие, ночные рейды, неузнаваемый фоторобот, чужие телефоны, старый пруд и около 800 человек, которых задерживали и отпускали после проверки. Север Петербурга жил обычной жизнью, но рядом с Сосновкой уже ходил человек, который нападал на девушек и женщин, забирал вещи и снова исчезал среди дворов, тропинок и остановок.
Кийко не взяли в засаде. Он сам привел потерпевшую туда, где жил. Пытался закрыть ей глаза. Потом отпустил. Девушка запомнила путь: выход из парка, дома, магазин «Уют», первый этаж, дверь направо.
Оперативники проверили около 100 домов и дошли до нужной квартиры. Там нашли телефоны потерпевших. Дело, которое годами расползалось по Сосновке, сжалось до одного адреса.
В 2008 году суд признал Кийко виновным и назначил 22 года колонии строгого режима. В 2023 году старое убийство в том же парке вернуло его в суд и довело срок до 25 лет. Но главная точка в этой истории была поставлена раньше — когда потерпевшая вынесла из квартиры не вещь, не документ и не запись. Только память о дороге. Этого хватило.
Первые смерти не сложились в единую линию.
Август 2004 года. Петербург. Андрею Кийко около 20 лет.
До уголовного дела он не выглядел фигурой из криминальной хроники. Обычный молодой человек из северной части города. Работал, пересекался с людьми по району, потом оказался в армии. Позже его комиссовали из-за травмы головы. В историях о серийных преступлениях такие детали часто превращают в готовое объяснение: травма, срыв, странности. Суд, однако, разбирает не удобные схемы, а доказанные действия.
Первым большим провалом стала смерть девушки, работавшей продавцом в цветочном киоске. Кийко ее знал. Они пересекались по работе. Сейчас этот эпизод выглядит началом серии. Тогда он был отдельным убийством — без готового ответа и без фамилии в конце протокола.
Была погибшая. Был круг знакомых. Были проверки. Были версии. Не было задержания.
Позднее порядок первых убийств в пересказах расходился. Одни ставили первым эпизод с девушкой из цветочного киоска, другие — историю с девушкой, найденной в пруду. Для суда важнее было другое: оба эпизода легли в общую картину дела, а Сосновка стала местом, к которому следствие возвращалось снова и снова.
Следы не привели к двери. Проверки не дали результата. Фамилия Кийко тогда еще не стала ключом.
В деле потом будут потерпевшие, показания, опознания, экспертизы, закрытый процесс и приговор. А пока первая смерть осталась без быстрого ответа.
Потом в материалах снова появилась Сосновка.
Пруд вернул старую фамилию.
Второй ранний эпизод был связан с девушкой, которую называли знакомой Кийко, в другой версии — бывшей одноклассницей. Он позвал ее на встречу. Утром девушку нашли погибшей в пруду Сосновского парка.
Сначала этот случай не стал очевидным звеном серии. Пруд, погибшая девушка, неясные обстоятельства. Тогда еще не было общей картины, куда этот эпизод можно было бы поставить сразу.
Но старые дела иногда возвращаются не потому, что всплывает новая улика, а потому, что меняется взгляд.
Когда у Сосновки пошли новые нападения, следователь Антон Брейдо, работавший с делом, вернулся к истории с прудом. Она перестала быть просто старым эпизодом. Слишком многое сходилось в одной точке: знакомая Кийко, парк, смерть, новые потерпевшие рядом.
Дело резко пошло назад.
Не к очередному заявлению. Не к новой ориентировке. К старому случаю, которому раньше не хватало связки.
Серийные дела редко складываются красиво. Они собираются из возвращений — к фамилии, которая уже встречалась; к месту, которое повторяется слишком часто; к смерти, которая перестает выглядеть случайной.
Так Сосновка стала не фоном, а узлом.
Парк прятал его лучше подъезда.
Сосновский парк — не пустырь, куда случайно забредают чужие люди. Это большой зеленый массив на севере Петербурга. Рядом дома, дворы, остановки, дороги, обычные маршруты.
Через парк ходили по делам. Возвращались домой. Встречались рядом. Шли к друзьям. Сосновка была частью повседневности, и именно это работало против людей.
Кийко нападал у парка и рядом с ним. Потерпевшими были девушки и молодые женщины. Он выбирал момент, когда человек оставался один. Подавлял сопротивление, уводил в сторону, забирал вещи.
Дальше начинается язык уголовного дела: убийство, покушение на убийство, разбой, изнасилование, насильственные действия сексуального характера.
Подробности насилия здесь не нужны. Они не сделают дело понятнее и не вернут потерпевшим достоинства. Важнее другое: место повторялось, способ повторялся, приметы повторялись, телефоны и украшения исчезали, выжившие рассказывали о похожем человеке.
Кийко не выглядел фигурой, от которой на улице ждут беды. Молодой. Худощавый. Невысокий. Обычный человек в обычном районе.
Одна деталь многое объясняла оперативникам: со стороны он и потерпевшая могли выглядеть как пара. По дорожке идут двое. Один рядом с другой. Прохожий не понимает, что перед ним не прогулка, а преступление.
Сосновка прятала его не хуже закрытой двери. Днем — обычный парк. Ночью — территория, где легко уйти с тропы, сменить направление, выйти к домам и раствориться.
Потерпевшие собрали его лицо.
Погибшие уже не могли рассказать, кто был рядом. За них говорили место, время, последние контакты, вещи и экспертизы.
Выжившие дали следствию то, чего не было в протоколах осмотра. Рост. Голос. Телосложение. Возраст. Одежда. Манера двигаться. Направление, куда их вели. Предметы, которые преступник забирал после нападения.
Для потерпевших это не были «приметы». Это были обрывки пережитого. Для следствия — способ собрать фигуру.
Несколько девушек описали нападавшего. Позже пять потерпевших опознали Кийко.
Звучит коротко. На деле за этим стоит тяжелая процедура. Опознание — не киношный указание жертвы пальцем в сторону подозреваемого. Его проверяет суд. Его атакует защита. Любая ошибка может ударить по делу. Потерпевшей надо снова вспоминать человека, которого она хотела бы забыть.
Каждое показание двигало расследование. Примета давала ориентировку. Ориентировка давала проверки. Похищенная вещь давала нитку. Место нападения давало карту. Похожесть эпизодов давала серию.
Но нужной двери все еще не было.
Часть потерпевших смогла вырваться. Часть Кийко отпускал. По трем эпизодам его действия квалифицировали как покушения на убийство. Среди потерпевших была беременная женщина.
Этого достаточно, чтобы понять масштаб. Без натуралистичных сцен. Без лишнего давления на читателя. Без превращения потерпевших в материал для чужого ужаса.
Именно выжившие стали опорой дела. Без них следствие продолжало бы искать тень в парке.
Фоторобот увел в сторону.
Фоторобот должен был сузить круг. Не сузил.
Портрет составляли по памяти потерпевших. Сравнивали приметы, детали внешности, повторяющиеся описания. Но итоговый образ оказался слишком далек от настоящего Кийко.
Для расследования это был удар.
Ориентировки ушли в район. Оперативники проверяли молодых, невысоких, худощавых. Разговаривали с жильцами. Прочесывали Сосновку. Выходили ночью. Смотрели не только на лицо, но и на поведение.
Искали ситуацию: мужчина ведет девушку так, будто они вместе, а она на самом деле не свободна.
Это была охота не за портретом. За сценарием.
Парк мешал. У него много дорожек, выходов, темных участков, случайных прохожих. Его нельзя закрыть на ночь. Нельзя поставить оперативника у каждой тропы. Нельзя заранее знать, где человек появится снова.
А он появлялся.
Каждое новое нападение давало следствию новый материал — примету, совпадение, направление, деталь. Но за это платила новая потерпевшая.
Фоторобот не поймал Кийко. Он даже мог отвести взгляд в сторону. Поэтому следствие продолжало работать по старой схеме: парк, дома, вещи, потерпевшие, проверки.
Оцепление не удержало Сосновку.
Когда нападения стали повторяться, Сосновка уже жила под присмотром. Вокруг лесопарка выставляли оцепление. Оперативники ходили в гражданской одежде. Проверяли молодых людей, которые проводили время в парке парами. Отрабатывали жителей окрестных домов.
Этого не хватало.
За полтора года задержали и проверили около 800 человек. Цифра огромная, но сама по себе она не ловит преступника. Можно остановить сотни похожих, пройти десятки адресов, раздать ориентировки — и все равно не получить дверь.
Парк знал и сам Кийко. Он ходил там не как случайный прохожий. Знал выходы, тропы, темные места, дорогу к домам.
Сосновка работала против следствия дважды.
Днем она была обычной частью района. Ночью — местом, где можно исчезнуть. Для потерпевших — ловушкой. Для оперативников — слишком большой зоной. Для Кийко — знакомой территорией.
Позже в парке начали говорить о камерах, патрулях, освещении. Но это было уже после того, как фамилия Кийко вошла в дело.
В 2007 году Сосновка сама стала проблемной точкой города. Там фиксировали убийство, изнасилования, развратные действия, разбои, грабежи. Дело Кийко показало главное: опасность может прятаться не в подвале и не в притоне, а в привычном маршруте между остановкой, дорожкой и жилым домом.
Телефоны не вывели к нему сразу.
У дела была корыстная часть. Кийко забирал телефоны, деньги, украшения. Поэтому в обвинении появились разбои.
Обычно похищенная вещь может стать хорошей ниткой. Телефон продали — ищи покупателя. Украшение сдали — поднимай скупку. Вещь всплыла у знакомого — спрашивай, откуда взял. Цепочка ведет к продавцу, продавец — к адресу.
Здесь нитка не затянулась сразу.
Кийко не продавал телефоны случайным людям. Он отдавал их знакомым. Часть дарил матери и друзьям. Бытовая деталь, но для следствия важная.
Если телефон попадает в скупку, остается покупатель или продавец, которого можно найти. Если вещь уходит знакомому, цепочка мутнеет. Человек может не знать, откуда телефон. Может не связать его с нападением. Может долго не попасть в поле зрения.
Следствие не получило простой формулы: телефон — покупатель — продавец — Кийко.
Значит, дело продолжало держаться на другом: потерпевшие, приметы, Сосновка, пруд, рейды.
Корысть была. Но одной корыстью серия не объяснялась. Если бы речь шла только о телефонах и украшениях, картина была бы другой. Здесь были убийства, покушения, сексуальное насилие, нападения на тех, кто оставался один.
Суду потом были нужны действия, а не эффектная психологическая схема.
Девушка дала маршрут.
Январь 2007 года. Девушка, которую Кийко привел к себе домой. Эпизод, где лишние подробности не нужны.
Он напал на нее на улице. Угрожал ножом. Отвел в район Сосновского лесопарка. Потом привел к себе домой. Утром вывел на улицу и отпустил.
Оставил живой. И этим открыл дорогу следствию.
Кийко пытался закрывать потерпевшей глаза, но она запомнила путь и отдельные ориентиры: выход к домам, магазин «Уют», первый этаж, поворот направо.
Это был уже не фоторобот. Не общий район. Не похожая примета. Не очередная ночная проверка. Это был маршрут.
Потерпевшая дала дорогу. Дорога дала дом. Дом дал подъезд. Подъезд дал дверь. Дверь дала Кийко.
Почти три года следствие ходило вокруг Сосновки. Теперь оно вошло в подъезд.
Перелом случился не потому, что Кийко стал заметнее. Он ошибся. Привел потерпевшую туда, откуда она смогла унести главное — память о дороге.
В квартире нашли телефоны.
Следствие проверило около 100 домов, прежде чем вышло к нужной двери.
Это была уже не общая проческа. Не очередной рейд по темным дорожкам. Не проверка похожих молодых людей.
Это была работа по маршруту. Дом. Первый этаж. Дверь направо. Квартира.
Кийко задержали. Сопротивления он не оказал. Почти сразу начал давать признательные показания. Позднее признал практически все инкриминированные эпизоды.
В квартире нашли мобильные телефоны потерпевших. Здесь дело наконец сжалось в кулак. Раньше телефоны не вывели к нему через продажу или скупку. Они всплыли там, где он жил.
Парк дал место. Потерпевшая дала маршрут. Квартира дала вещи. Вещи подтвердили связь. Но задержание — не приговор. Следствию надо было собрать не одно нападение, а серию.
Кийко связывали с 14 преступлениями, совершенными с августа 2004 года по январь 2007-го. В деле фигурировали два убийства, три покушения на убийство и девять разбойных нападений, сопряженных с сексуальным насилием.
Позднее, после нового приговора, юридическая разбивка звучала иначе: два убийства, восемь эпизодов сексуального насилия, 11 эпизодов разбоя.
На первый взгляд цифры спорят. На деле один эпизод мог включать сразу несколько составов: нападение, разбой, сексуальное насилие, покушение.
Главное осталось неизменным: суд признал Кийко виновным в серии нападений у Сосновки, двух убийствах по первому приговору, разбоях, сексуальном насилии и покушениях.
Следствие длилось около полутора лет. Нужно было соединить признания, опознания, найденные телефоны, старые смерти, живые показания, медицинские документы и экспертизы.
Задержать его было мало. Нужно было доказать серию.
Экспертиза едва не погубила расследование.
Самая опасная развилка возникла уже не в парке. Первая психиатрическая экспертиза признала Кийко невменяемым. Для потерпевших и родственников погибших это могло прозвучать как второй удар.
Если человек невменяем, его не отправляют в колонию как обычного осужденного. Речь идет о принудительном лечении. Дело могло уйти из логики наказания.
Судья Санкт-Петербургского городского суда Елена Волкова назначила повторную экспертизу в Институте имени Сербского. Московские специалисты пришли к другому выводу: Кийко вменяем, хотя у него есть отклонения, связанные со здоровьем. Это был ключевой поворот.
После повторной экспертизы дело вернулось в уголовную плоскость. Кийко мог получить срок. Но состояние здоровья суд учел вместе с признанием вины как смягчающее обстоятельство.
Родственники погибших хотели пожизненного заключения. Гособвинение просило 25 лет. Суд назначил 22 года колонии строгого режима.
Для закона это был приговор. Для матерей погибших — не тот финал, которого они ждали.
В суде было 70 свидетелей.
Суд шел в закрытом режиме. Иначе быть не могло: в деле были эпизоды сексуального насилия.
Закрытый процесс оставил публике только каркас: статьи, число эпизодов, позиция обвинения, экспертизы, приговор, несколько деталей из зала.
В процессе выступили 70 свидетелей. Дело не держалось на одном признании и одном фотороботе. Суду показывали серию через людей, документы, экспертизы, потерпевших, старые эпизоды.
Но одна деталь сильнее любой статистики.
На оглашении почти не было слушателей. Среди немногих присутствующих — матери погибших девушек.
Объемное дело. Около двух десятков эпизодов. Две погибшие по первому приговору. Несколько лет страха у Сосновки. Закрытый зал. Матери слушают срок.
Не пожизненное. 22 года.
Адвокат был доволен: срок оказался меньше, чем просила прокуратура. Родственники погибших такой реакции разделить не могли.
В 2008 году Санкт-Петербургский городской суд признал Андрея Кийко виновным и отправил его в колонию строгого режима.
Город получил ответ. Серия была закрыта. Фамилия названа. Приговор вынесен. Но Сосновка оставила еще один старый эпизод.
Старое убийство вернуло его в парк.
Прошли годы. Кийко отбывал срок. История ушла в архив: Сосновка, нападения, закрытый суд, 22 года. Потом прошлое снова вскрылось.
Во время отбывания наказания Кийко написал явку с повинной по убийству женщины в Сосновском парке. Преступление произошло 25 апреля 2005 года. Потерпевшая была женщиной 1978 года рождения.
Сосновка. 2005 год. Женщина погибла. Эпизод не вошел в первый приговор, но спустя годы вернулся в суд.
Обстоятельства этого преступления стали известны в 2021 году, когда Кийко, уже находясь в местах лишения свободы, написал явку с повинной и дал показания о своей причастности.
В материалах нового дела фигурировал и разбой: у потерпевшей забрали имущество. Но эту часть преследования прекратили из-за истечения срока давности. До суда дошло убийство.
По новому эпизоду Кийко доставляли в Сосновский парк для следственных действий. Не свободный человек возвращается на старое место. Под конвоем. Уже после приговора. Уже из колонии. Не для красивой реконструкции, а для проверки показаний.
В суде Кийко отказался от признания. Говорил о давлении. Защита пыталась выбить основу обвинения. Суд счел доказательства достаточными.
Выборгский районный суд Петербурга признал Кийко виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Назначил 10 лет по новому эпизоду. По совокупности приговоров окончательный срок вырос до 25 лет колонии строгого режима.
Сосновка снова стала не местом из старой хроники, а частью живого дела.
Отец жертвы ничего не потребовал.
У нового приговора была деталь, которую легко пропустить на фоне срока. Отец погибшей не заявлял гражданских исков. Сказал, что ему ничего не нужно.
В большом криминальном деле такая фраза звучит тише, чем обвинение и приговор. Но иногда именно она возвращает масштаб. Суд может назначить срок. Прокуратура — поддержать обвинение. Следствие — восстановить эпизод через 18 лет. Но для родственника погибшей это не сделка и не компенсация. Ничего не нужно.
Старое убийство получило приговор. Человек, уже отбывавший 22 года, получил окончательные 25. Детали сложились в финальный пазл. Процесс закончился.
Но в этой строке — вся дистанция между юридическим финалом и человеческим.
Потерпевшие не стали статистикой.
Прозвище, которым Кийко называли в новостях, удобно для короткой заметки. Для большого материала оно вредно: ставит преступника в центр. А центр здесь другой.
Девушка из цветочного киоска, убийство которой не раскрыли сразу. Знакомая, найденная в пруду. Женщины и девушки, которые пережили нападения и потом участвовали в опознаниях. Потерпевшая, запомнившая дорогу. Женщина, погибшая 25 апреля 2005 года, чей эпизод вернулся в суд спустя 18 лет. Матери погибших, пришедшие на оглашение приговора. Отец, который после нового приговора не стал ничего требовать.
И следствие — не как абстрактная машина, а как цепь действий: вспомнили пруд, составили фоторобот, пошли в парк, проверили 800 человек, получили маршрут, проверили около 100 домов, вышли на квартиру, нашли телефоны, провели опознания, прошли через спор экспертов, довели дело до суда, спустя годы вернулись к старому убийству.
Эта история держится не на образе Кийко. На тех, кто выжил, кто погиб, и на работе, которая вывела к двери.
Последняя точка осталась в Сосновке.
В 2008 году Кийко получил 22 года колонии строгого режима. В 2023 году срок вырос до 25 лет по совокупности приговоров. Старое убийство 2005 года дошло до суда через 18 лет после преступления.
Позже фамилия Кийко снова появилась в новостях уже по другой причине: контракт, ранение, розыск, версия о возможной гибели. Точные данные о его нынешнем статусе расходятся и не меняют главного в этой хронике.
Главный финал случился раньше.
Его искали по лицу — ошибались. Искали в парке — он уходил. Проверили сотни людей — не нашли. Нашли по дороге, которую он сам заставил запомнить потерпевшую.
Сосновка дала делу место. Девушка дала следствию дверь.
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