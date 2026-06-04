В Иркутске смягчили приговор по делу о хищении у онкодиспансера 22 млн руб

Остальным приговор оставлен в силе: от 3,5 до 4 лет лишения свободы, штрафы от 500 до 700 тысяч рублей и солидарное взыскание более 13 млн рублей (еще 9 млн были возвращены добровольно). Двое осужденных получили отсрочку наказания до 14 лет детей.