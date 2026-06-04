В Иркутске смягчили приговор по делу о хищении у онкодиспансера 22 млн руб

Иркутский областной суд изменил наказание одному из четырех осужденных за хищение более 22 млн рублей при закупке медоборудования для онкодиспансера. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Апелляцию подали двое фигурантов, но суд удовлетворил жалобу лишь частично в отношении бывшего внештатного специалиста минздрава. В его действиях не нашли признака использования служебного положения, снизив срок с 4 лет до 3 лет 3 месяцев колонии.
Остальным приговор оставлен в силе: от 3,5 до 4 лет лишения свободы, штрафы от 500 до 700 тысяч рублей и солидарное взыскание более 13 млн рублей (еще 9 млн были возвращены добровольно). Двое осужденных получили отсрочку наказания до 14 лет детей.
Ранее в Иркутске владелица картинг-аттракциона попала под суд по делу о травмировании ребенка.