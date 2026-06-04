Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске смягчили приговор по делу о хищении у онкодиспансера 22 млн руб

Один из фигурантов выйдет на свободу раньше — суд смягчил наказание.

Источник: Freepik

Иркутский областной суд изменил наказание одному из четырех осужденных за хищение более 22 млн рублей при закупке медоборудования для онкодиспансера. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Апелляцию подали двое фигурантов, но суд удовлетворил жалобу лишь частично в отношении бывшего внештатного специалиста минздрава. В его действиях не нашли признака использования служебного положения, снизив срок с 4 лет до 3 лет 3 месяцев колонии.

Остальным приговор оставлен в силе: от 3,5 до 4 лет лишения свободы, штрафы от 500 до 700 тысяч рублей и солидарное взыскание более 13 млн рублей (еще 9 млн были возвращены добровольно). Двое осужденных получили отсрочку наказания до 14 лет детей.

Ранее в Иркутске владелица картинг-аттракциона попала под суд по делу о травмировании ребенка.