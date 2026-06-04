Водитель Opel сбил 12-летнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска 12-летний мальчик попал под колёса автомобиля. ДТП произошло вечером 3 июня на улице Забалуева. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.
По предварительным данным, авария случилась в 19:50 напротив дома № 90. 25-летний водитель Opel Astra двигался по улице Забалуева и сбил ребёнка, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
«В результате ДТП пострадал мальчик 12 лет, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.