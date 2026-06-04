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Водитель Opel сбил 12-летнего мальчика в Ленинском районе Новосибирска

Ребёнка сбили вне зоны пешеходного перехода и доставили в больницу.

Источник: Om1 Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска 12-летний мальчик попал под колёса автомобиля. ДТП произошло вечером 3 июня на улице Забалуева. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, авария случилась в 19:50 напротив дома № 90. 25-летний водитель Opel Astra двигался по улице Забалуева и сбил ребёнка, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал мальчик 12 лет, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.