Сладкоежка с криминальным прошлым: вора- «шоколадника» поймали в Уссурийске

Росгвардейцы Уссурийска задержали молодого человека за попытку кражи сладостей из магазина, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
3 июня в одном из супермаркетов города, расположенного на улице Краснознамённой, сработала «тревожная кнопка». На вызов оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и установили, что посетитель пытался вынести товар без оплаты.
«Среди похищенного стражи порядка обнаружили 15 шоколадных батончиков и 14 плиток шоколада. Задержанного 19‑летнего местного жителя доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение — тогда из торговой точки исчезли автомобильные ароматизаторы. Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.
По данным регионального управления Росгвардии, за последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны в Приморье 230 раз выезжали на сигналы тревоги с охраняемых объектов. В результате таких выездов в полицию были направлены 142 человека, включая 14 подозреваемых в совершении преступлений и 99 — за административные нарушения.
Напомним, что Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой по делу о грабеже ювелирного магазина.