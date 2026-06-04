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Сладкоежка с криминальным прошлым: вора- «шоколадника» поймали в Уссурийске

Ранее молодой человек вынес из магазина ароматизаторы.

Источник: PrimaMedia.ru

Росгвардейцы Уссурийска задержали молодого человека за попытку кражи сладостей из магазина, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

3 июня в одном из супермаркетов города, расположенного на улице Краснознамённой, сработала «тревожная кнопка». На вызов оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и установили, что посетитель пытался вынести товар без оплаты.

«Среди похищенного стражи порядка обнаружили 15 шоколадных батончиков и 14 плиток шоколада. Задержанного 19‑летнего местного жителя доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение — тогда из торговой точки исчезли автомобильные ароматизаторы. Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данным регионального управления Росгвардии, за последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны в Приморье 230 раз выезжали на сигналы тревоги с охраняемых объектов. В результате таких выездов в полицию были направлены 142 человека, включая 14 подозреваемых в совершении преступлений и 99 — за административные нарушения.

Напомним, что Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемой по делу о грабеже ювелирного магазина.