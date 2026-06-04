Сладкоежка с криминальным прошлым: вора- «шоколадника» поймали в Уссурийске

По данным регионального управления Росгвардии, за последнюю неделю подразделения вневедомственной охраны в Приморье 230 раз выезжали на сигналы тревоги с охраняемых объектов. В результате таких выездов в полицию были направлены 142 человека, включая 14 подозреваемых в совершении преступлений и 99 — за административные нарушения.