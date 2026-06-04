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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

Источник: Life.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в заявлении.

А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что поступающий на Крымский полуостров бензин распределяют между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения. Профильные ведомства уже получили указания для решения проблемы. На сайте регионального Минтопэнерго опубликована интерактивная карта. Она поможет жителям и гостям региона находить АЗС с топливом в разных муниципалитетах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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