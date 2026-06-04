Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто

А ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что поступающий на Крымский полуостров бензин распределяют между Республикой Крым и Севастополем пропорционально численности населения. Профильные ведомства уже получили указания для решения проблемы. На сайте регионального Минтопэнерго опубликована интерактивная карта. Она поможет жителям и гостям региона находить АЗС с топливом в разных муниципалитетах.