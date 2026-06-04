Подросток в Якутии забил до смерти молотком сверстника

В Якутии 17-летний подросток поссорился со сверстником и избил его молотком в подсобке, пострадавший скончался. Об этом в среду, 3 июня, сообщило региональное СУ СК России.
По данным следствия, инцидент произошел в подсобном помещении здания по улице Октябрьской. Между двумя юношами произошла ссора, во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил оппонента молотком по голове.
Подросток получил открытую черепно-мозговую травму, спасти его не удалось. Личность нападавшего быстро установили, его задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, говорится на сайте ведомства.
18 мая сообщалось, что в Тымовском районе Сахалинской области 16-летний подросток ударил отчима ножом и был помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но местные жители утверждают, что он действовал в рамках самообороны, не выдержав многолетних побоев и унижений со стороны сожителя матери. По словам соседей, подросток живет с матерью и ее мужчиной с двух лет. Взрослые злоупотребляют спиртным, регулярно ссорятся, а парень систематически подвергался физическому и моральному насилию.