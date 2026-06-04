Подросток в Якутии забил до смерти молотком сверстника

18 мая сообщалось, что в Тымовском районе Сахалинской области 16-летний подросток ударил отчима ножом и был помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но местные жители утверждают, что он действовал в рамках самообороны, не выдержав многолетних побоев и унижений со стороны сожителя матери. По словам соседей, подросток живет с матерью и ее мужчиной с двух лет. Взрослые злоупотребляют спиртным, регулярно ссорятся, а парень систематически подвергался физическому и моральному насилию.