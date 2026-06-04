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В Красноярске спасли 83-летнюю женщину с инсультом благодаря ее соседям

В Красноярске спасатели вызволили пенсионерку с инсультом из запертой квартиры.

Источник: Комсомольская правда

3 июня в Красноярске соседи 83-летней женщины забили тревогу. Пенсионерка из дома на 2-й Краснофлотской не открывала входную дверь и не выходила из квартиры, и неравнодушные жильцы подъезда позвонили по номеру 112. Благодаря этому ее удалось спасти. Об этом случае рассказали 4 июня в КГКУ «Спасатель».

К дому прибыли специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Вместе с сотрудниками полиции они вскрыли дверь квартиры пенсионерки с помощью слесарных инструментов.

Внутри они обнаружили пожилую женщину с признаками инсульта и передали ее подоспевшей бригаде скорой помощи. Благодаря внимательным соседям и быстрым действиям спасателей удалось сохранить человеку жизнь.